Calciomercato Juventus, è il tempo delle partenze | Via in tre

Ci avviamo ormai agli sgoccioli del calciomercato ma c’è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza della Juventus.

Nelle ultime ore Cherubini e soci hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo attaccante che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando ovviamente di Milik, che è arrivato dal Marsiglia e che dovrà svolgere il ruolo di vice-Vlahovic ma allo stesso tempo esserne potenziale partner nel reparto offensivo. Gli acquisti della Juventus non termineranno comunque qui, visto che pare essere addirittura d’arrivo anche la trattativa che porterà a Torino Leandro Paredes.

Il regista tanto atteso da Massimiliano Allegri, l’uomo che dovrà prendere per mano sul piano del gioco la formazione torinese e condurla verso grandi traguardi. Il calendario fino all’inizio dei mondiali in Qatar sarà molto fitto sia in serie A che in Champions League. Per questo motivo c’è la necessità di avere una rosa ampia e con molti ricambi di qualità.

Calciomercato Juventus, cessione in vista per Arthur, Rovella e Fagioli

Non è da escludere dunque qualche altro innesto fino alla chiusura delle trattative, anche se ci sarà senz’altro anche qualche cessione per alleggerire l’organico. A centrocampo è in arrivo Paredes ma prima del suo arrivo ci saranno tre centrocampisti destinati alla partenza. Per Arthur ci sono delle proposte da Ligue1 e Premier League, una decisione è attesa nel corso delle prossime ore. Rovella è ormai da tempo promesso al Monza, pronto a dargli spazio con regolarità. Un affare che potrebbe decollare non appena la Juventus avrà la sicurezza di tesserare l’argentino del Psg. In partenza anche Fagioli, che a quanto pare la società è intenzionata a cedere in prestito. Il club punta su di lui ma per crescere il regista ha bisogno di giocare. Sampdoria e Cremonese continuano ad essere interessate a lui.