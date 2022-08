Calciomercato, Mondiale galeotto: lascia la Juventus all’ultimo minuto

Calciomercato, il Mondiale è galeotto e potrebbe aiutare la Juventus: lascia i bianconeri all’ultimo minuto e c’è la pista francese

Il Mondiale potrebbe aiutare la Juventus in quella che potrebbe essere un’operazione in uscita dell’ultimo minuto, quella che Cherubini sogna di piazzare. Sì, il giocatore bianconero non ha intenzione di perdere la manifestazione qatariota e si vuole giocare quelle minime possibilità di andare con la sua Nazionale. Ma sa che per farlo deve lasciare Torino e sarebbe sicuramente un buon segnale per la Juve che diminuirebbe in maniera consistente il monte ingaggi.

Bene, il nome lo avrete capito ed è quello del brasiliano Arthur. Che, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport potrebbe lasciare il bianconero proprio in questi ultimi giorni di trattative. Si sarebbe aperta la pista francese per il giocatore, che, forse, potrebbe anche accettare.

Calciomercato, c’è il Lione su Arthur

Abbandonata del tutto la possibile destinazione Valencia, per via soprattutto di quel contratto pesantissimo che il giocatore ha in mano, nelle ultime ore si sarebbe aperta la possibilità di un passaggio al Lione. Tra la squadra francese e la Juve i rapporti sono ottimi, l’ultimo affare insieme è stato il prestito di De Sciglio, quindi ci potrebbe anche stare come soluzione. Ma tutto dipende, ovviamente, così come v abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, anche dalla voglia di Arthur di abbassare le proprie richieste economiche per andare a giocare con una certa regolarità.

Insomma, tutto dipende da lui. I contatti sarebbero già iniziati e nelle prossime ore si aspettano degli sviluppi importanti. Sperando che questa possa essere davvero la soluzione definitiva.