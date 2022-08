Calciomercato, ribaltone immediato: “Non interessa alla Juventus”

Per il calciomercato della Juventus queste sono delle ore davvero cruciali, ci saranno altri movimenti da qui fino alla chiusura delle trattative.

Giorno 1 settembre ci sarà il gong, con i bianconeri che puntano però a chiudere al più presto le trattative imbastite. Ci saranno anche delle uscite, ovviamente, per far sì che chi non rientra nei piani tecnici dell’allenatore o rischia di trovare poco spazio possa giocare con continuità altrove. Nel frattempo però la Juventus farà bene a concentrarsi sul campo per tornare al più presto a vincere.

Il campionato di seie A vede tanti impegni ravvicinati e Allegri ha bisogno di avere la rosa al completo, con i volti nuovi in arrivo ma anche con il ritorno dei tanti calciatori che in questo momento della stagione sono fuori per infortunio.

Calciomercato Juventus, non c’è interesse per Gouiri

In attacco la Juventus ha cercato un rinforzo nelle ultime settimane e l’ha trovato in Arek Milik. Il centravanti ex Napoli è stato già ufficializzato e ieri contro la Roma ha fatto pure il suo esordio. Nelle ultime ore però si è parlato anche di un altro possibile rinforzo per la squadra bianconera. In Francia si vocifera di un interesse per il classe 2000 Gouiri, attaccante del Nizza.

Tuttavia il giornalista Giovanni Albanese su Twitter ha rivelato come il giocatore francese non sia tra gli obiettivi della Juventus per aumentare le possibilità di scelta di Allegri in attacco. Attenzione però a quel che potrebbe accadere negli ultimi giorni di mercato, chissà che non possa esserci qualche volto nuovo ancora in arrivo.