Calciomercato Juventus, ceduto dopo la firma: Paredes “colpevole”

Calciomercato Juventus, cessione a poche settimane di distanza dalla firma. La colpa è dell’attesissimo Paredes. Le ultime.

Il calciomercato abbiamo detto essere spesso gioco di incastri e capacità di cogliere occasioni nelle giuste tempistiche. Questo è quanto accaduto anche nel corso di questo trimestre, contraddistinto in casa Juventus dall’approdo di plurimi e funzionali approdi, molti dei quali giunti grazie all’abilità di Cherubini e colleghi nel saper sfruttare il presentarsi dei giusti presupposti.

Basti pensare allo svincolamento di un giocatore importante come Di Maria ma anche al simile scenario Pogba. Il tutto senza dimenticare di Bremer, rappresentante uno dei colpi più importanti di questa parentesi estiva di tutta la Serie A e giunto complice la grande capacità della dirigenza di convincere Cairo e adepti approfittando delle indecisioni e difficoltà dell’Inter.

Calciomercato Juventus, cessione dopo la firma: Paredes decisivo

Discorso analogo merita di essere condotto con Leandro Paredes, considerato dai più come prossimo rinforzo per il centrocampo di Allegri. Anche in questo caso, il suo ingaggio sarebbe frutto del verificarsi delle giuste condizioni sottintese ad un suo approdo ormai vicinissimo. Lo spazio per l’ex Empoli e Roma è stato di gran lunga ridotto dall’arrivo di Renato Sanches e da una concorrenza che ha accusato anche nel corso dell’ultima stagione.

In attesa di comprendere quando e a quali cifre e condizioni giungerà, restiamo in questo gioco di incastri e ingerenze esterne, riportando gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport. A detta di questi ultimi, infatti, la Vecchia Signora avrebbe deciso di cedere in prestito per una stagione il centrocampista Nicolò Fagioli, fresco di rinnovo contrattuale e al quale la Juve intende trovare una soluzione al fine di garantirgli la possibilità di giocare con maggiore continuità.