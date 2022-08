Calciomercato Juventus, Allegri semina indizi. Decisione prese e addio last minute possibile, ecco come stanno le cose.

Abbiamo fin qui assistito al diffondersi di tante voci e scenari coinvolgenti soprattutto le possibili entrate. Senza dimenticare di come siano previste non poche novità sul fronte acquisti anche in questi ultimissimi giorni di mercato, ribadiamo la forte volontà della Vecchia Signora nell’affrontare con celerità e concretezza anche i discorsi legati agli addii.

Approdato Arek Milik, l’attacco sembra ormai essere completo, soprattutto alla luce dell’ingaggio del non poco seguito e corteggiato Kostic, in grado di corroborare le qualità e le possibilità di rifinitura dello scacchiere di Allegri. Resta adesso da comprendere cosa sarà di difesa e centrocampo, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, addio di Zakaria possibile

La regione mediana è da tempo quella necessitate dei maggiori interventi. Lo dimostra l’attenzione con la quale Cherubini e colleghi hanno condotto le diverse operazioni di mercato in questi mesi, soprattutto in questa zona di campo. Al netto dell’arrivo di Pogba e dei corteggiamenti per Paredes, la situazione Rabiot, così come quella Arthur, ci ha restituito la forte volontà del club a volersi liberare anche dei non pochi esuberi qui presenti.

Su tale fronte, dunque, non sfugga quanto riferito da Sportmediaset, a detta del quale potrebbe prossimamente registrarsi l’uscita di Denis Zakaria. Corteggiato e poi abbandonato dalla Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum, il centrocampista svizzero non è sul mercato ma la Juventus si è detta disposta a lasciarlo partire al fronte di offerte ritenute congrue.