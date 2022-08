Calciomercato Juventus, affare chiuso in giornata: novità nella formula

Calciomercato Juventus, importanti novità su uno dei tormentoni dell’estate: la fumata bianca è sempre più vicina. Ecco i dettagli.

Resta l’amaro in bocca in casa Juventus per il pareggio ottenuto contro la Roma. Dopo un primo tempo finalmente giocato ad alta intensità e monopolizzato da interessanti trame di gioco, infatti, i bianconeri nella ripresa hanno calato il ritmo, prendendo goal alla prima vera occasione creata dalla compagine di Mourinho, abile a crescere alla distanza e a “spaventare” lo Stadium soprattutto su azioni da calcio da fermo.

A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la “Vecchia Signora”, come ammesso espressamente dallo stesso Arrivabene prima del fischio d’inizio della gara con la Roma, è ancora impegnata sul duplice fronte entrate-uscite. Una delle trattative più calde è quella che porta a Leandro Paredes, sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.

Calciomercato, Paredes-Juventus: l’ora della svolta è arrivata

L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione a riguardo, svelando come la trattativa sia ormai in dirittura d’arrivo, al punto che l’intesa definitiva potrebbe essere trovata già in giornata. I contatti tra le parti hanno prodotto significativi passi in avanti, al punto che la fumata bianca dovrebbe essere suggellata già in giornata. L’affare potrebbe essere chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Trapela ottimismo circa un accordo definitivo a stretto giro di posta, al punto che l’argentino potrebbe anche approdare a Torino nella giornata di domani, per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo contratto con “Madama”.