Calciomercato Juventus, apertura ufficiale: “Vuole andare via per giocarsi i Mondiali”

Calciomercato Juventus, l’apertura è arrivata in maniera ufficiale: “Vuole andare via per i Mondali”. Ma Cherubini ormai è battuto

Si sapeva, era nell’aria, ed è anche arrivata l’apertura ufficiale a un suo addio. “Vuole giocarsi i Mondiali e ha deciso di cambiare club”. Parole e musica di Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, che ha parlato della situazione che gira attorno all’esterno sinistro Renan Lodi, che è stato messo nel mirino dalla Juventus. Ma Cherubini, ormai, sembra essere decisamente battuto, visto che il calciatore, che nella mente della dirigenza bianconera avrebbe dovuto prendere il posto di Alex Sandro, sembra davvero a un passo dal Nottingham Forest. Almeno queste sono le indiscrezioni di mercato delle ultime ore, confermato anche dal giornalista Matteo Moretto.

Un obiettivo sfumato. Almeno questa è la sensazione che viene fuori in questo momento. Lodi era un obiettivo bianconero e un elemento che avrebbe potuto fare davvero comodo ad Allegri, alle prese con un brasiliano che non gira come si deve e che soprattutto non riesce in nessun modo a tornare ad offrire quelle prestazioni che nei primi anni in bianconero lo hanno fatto diventare un punto fermo.

Calciomercato Juventus, Lodi sfuma

Non c’è stato forse un affondo decisivo. Un attacco concreto per prendere l’esterno. Sembrava potesse bastare poco, anche perché, è evidente, i rapporti tra i Colchoneros e la Juventus sono buoni da diverso tempo e sono sotto gli occhi di tutti. Ma il Nottingham ci ha messo quella voglia necessaria anche per convincere il giocatore. Che non giocherà la Champions League, ma che è sicuro di essere al centro di un progetto tecnico che pi+ passa il tempo e più dà l’idea di essere decisamente importante.

E la Juve? e la Juve rimane con il solo Alex Sandro e con un De Sciglio che potrebbe adattarsi. Anzi, che sicuramente si adatterà nel corso della stagione. Non il massimo.