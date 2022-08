Juventus, si guarda già allo Spezia | Sospiro di sollievo per Allegri

La Juventus ora è pronta a voltare pagina, visto che all’orizzonte c’è già il prossimo impegno di campionato per la quarta giornata di serie A.

Mercoledì 31 agosto la formazione bianconera scenderà in campo per affrontare lo Spezia, squadra assolutamente da non sottovalutare. Si giocherà con grande intensità in questo periodo, subito dopo ci sarà la trasferta di Firenze. Per questo motivo Allegri dovrà essere molto bravo a gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi ragazzi.

“Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita la squadra ha svolto un lavoro diversificato con questo menu: scarico per chi è sceso in campo contro i giallorossi, esercitazioni tecniche per la trasmissione veloce della palla e ripartenze in situazione con partitella finale per la restante parte del gruppo” si legge nella nota pubblicata sul sito del club.

Juventus, per Rabiot solo crampi: contro lo Spezia ci sarà

Si lavora già dunque in ottica Spezia e potrebbero esserci diverse novità di formazione, proprio nell’ottica di far risparmiare delle energie ad alcuni uomini. Anche se va detto che la lista degli infortunati è lunga e le alternative non sono molte.

Solo crampi per #Rabiot, ma in vista di #JuveSpezia di mercoledì non sono previsti rientri di infortunati (al massimo #Fagioli se non uscirà). Per la #Juventus inizia un ciclo di 6 partite in 19 giorni, contro la Fiorentina i primi recuperi — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) August 28, 2022

La buona notizia, riportata su Twitter dal giornalista Mirko Nicolino, è che non ci sono problemi per Rabiot, uscito anzitempo contro la Roma. Dovrebbe essere a disposizione contro la Roma, anche se non si esclude che possa lasciare la maglia da titolare a McKennie. In difesa potrebbe rivedersi Bonucci, altre indicazioni arriveranno nei prossimi giorni.