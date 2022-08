Calciomercato Juventus, batticuore Paredes: così salta tutto

Calciomercato Juventus, Paredes arriva ma bisogna prima sistemare un importante questione relativa ad un altro centrocampista.

La Juventus è ormai prossima all’annuncio di Paredes. Prima di farlo, però, c’è bisogno di sistemare un giocatore in uscita. Si tratta del brasiliano Arthur che non ha ancora trovato una squadra.

Soltanto in questa eventualità la Juventus potrà annunciare l’arrivo del play di centrocampo Paredes. Diversamente bisognerà aspettare ancora un po’. La Juventus è infatti al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione in uscita. Ci sarebbero sondaggi da diverse squadre ma, per ora, nulla ancora di concreto.

Calciomercato Juventus, Paredes arriva soltanto dopo la cessione di Arthur

Come scrive ‘Marcello Chirico’ su Twitter, il giocatore argentino sarà della Juventus soltanto dopo aver sistemato la questione Arthur. Il brasiliano è ormai fuori dal progetto bianconero tanto che per lungo tempo si era parlato di una possibilità di vederlo altrove, al Valencia. Operazione poi saltata per mancati accordi sui costi.

Adesso ci sono sondaggi da diverse parti d’Europa. Non è un operazione semplice ma fattibile. La Juventus vuole chiudere tutte e due le operazioni prima della chiusura ufficiale del mercato. Paredes ieri è stato fuori tutto il match con il Psg, pertanto il suo arrivo in bianconero sembra ormai agli sgoccioli. Però c’è sempre anche da valutare la cessione del brasiliano.