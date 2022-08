Calciomercato Juventus, Paredes non si sblocca: opzione di lusso dalla Premier

Calciomercato Juventus, il tempo stringe e l’operazione Paredes non sembra sbloccarsi. Spunta il nome nuovo dalla Premier League

Il tempo stringe e Allegri si aspetta un altro colpo in mezzo al campo. Quel centrocampista centrale che serve alla Juventus. Il nome cerchiato in rosso, come sappiamo da tempo, è quello di Leandro Paredes, ieri in panchina contro il Monaco, che è il profilo più caldo per Cherubini. Ma non si può rimanere senza innesto in mezzo, lo sa benissimo Cherubini, che secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, potrebbe anche virare verso un altro profilo. Un giocatore che in Italia è stato proposto al Milan e che è stato cercato anche dalla Roma.

Il brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa potrebbe essere quel giocatore che potrebbe prendere il posto dell’argentino. Un derby sudamericano per la Juve anche se, con il club di Premier League, non sarebbe stata avviata una vera e propria trattativa.

Calciomercato Juventus, spunta Douglas Luiz

L’entourage del giocatore è in Italia per chiudere un’altra operazione, e potrebbe essere l’occasione giusta per proporre il proprio assistito alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Una seconda scelta, comunque, per la Juventus: le caratteristiche che interessano e che piacciono tantissimo al tecnico di Livorno sono quelle che possiede l’argentino che non sembra poter trovare posto con Galtier nella prossima stagione.

La sensazione è che Cherubini farà di tutto per prendere Paredes, e ieri si parlava come il centrocampista potesse essere il giocatore più pagato della Serie A. Douglas Luiz – che ha giocato solamente 91 minuti in questo avvio di stagione in Premier League – è una valida opzione, senza dubbio. Ma appunto un’opzione, la seconda, qualora le cose con l’ex Roma non dovessero andare per il verso giusto.