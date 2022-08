Calciomercato, Juventus beffata: spunta il doppio sì.

Negli scorsi giorni la Juventus ha fatto intendere che nonostante i tanti arrivi, per completare definitivamente la rosa ci fosse decisamente bisogno di chiudere un ulteriore ed ultimo colpo, in particolare nel reparto difensivo dove la partenza di Pellegrini per la Germania ha lasciato del vuoto che la dirigenza ha ritenuto dover essere colmato.

Come riportato in un articolo dei giorni scorsi, diversi erano i nomi a cui la dirigenza sportiva della ”Vecchia Signora” era interessata. Tra questi la prima scelta era rappresentata da Renan Lodi, in uscita dall’Atletico Madrid; subito dopo c’era Reguillon, anch’egli non rientrante nei piani di Conte; e ancora, come ultima spiaggia, il difensore francese del PSG, Bernat, che pure è stato messo fuori rosa da Galtier.

Calciomercato Juventus, doppia beffa per la Juve: Reguillon e Lodi hanno già una nuova squadra

Nelle ultime ore, però, sono arrivate brutte notizie per la Juventus poiché dai giornali si è appreso come due dei tre calciatori sopra citati abbiano già trovato una nuova squadra. La prima ufficialità arrivata è quella del passaggio di Lodi al Nottingham Forest, seguita proprio ieri da quella riguardante Reguillon, passato all’ Atletico per sostituire proprio Lodi. Sfumati quindi questi due colpi, risulta molto difficile pensare che la Juventus riesca a chiudere un difensore prima della chiusura del calciomercato, a meno che non si fiondi su Bernat e riesca a convincere la dirigenza parigina prima del primo settembre.