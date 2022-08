Calciomercato, doppio colpo con Ronaldo: la Juve la perfeziona sul gong

Calciomercato, potrebbero piazzare il doppio colpo insieme a Ronaldo. La Juventus pronta a perfezionare il tutto proprio sul gong

C’è un elemento che in casa bianconera non troverà mai spazio e anche per questo potrebbe perdere tutte le possibilità di giocarsi un posto per il prossimo Mondiale. Ma se non abbassa le proprie pretese economiche allora appare realmente difficile trovare per lui una sistemazione. Anche se, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina in edicola, ci sarebbe un altro club pronto a fare un sondaggio a pochissimi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Sul brasiliano Arthur non ci sarebbero solamente il Valencia – che non molla, dopo aver chiuso per Cavani – e il Nizza, ma nelle ultime ore sarebbero spuntate pure le candidature di Everton e soprattutto dello Sporting, in Portogallo. Proprio il club lusitano starebbe pensando di chiudere un doppio colpo clamoroso.

Calciomercato, lo Sporting su Arthur

Non solo Cristiano Ronaldo, che Mendes ha proposto a mezza Europa e che potrebbe tornare a chiudere la carriera proprio lì dove tutto è iniziato, ma anche il centrocampista della Juventus che ormai ha capito – e non solo, gli è stato detto chiaramente – che non ha possibilità di giocare nemmeno un minuto. Allegri gli ha mandato diversi segnali, l’ultimo, se mai ancora ce ne fosse realmente bisogno, anche contro la Roma, spedendo in campo Miretti dal primo minuto e poi Rovella. Nemmeno nell’emergenza più assoluta insomma c’è spazio per il centrocampista che è arrivato a Torino nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona.

Dalle parti della Continassa sperano che questa situazione si possa realmente sbloccare, anche perché sarebbe un enorme risparmio sul monte ingaggi. Vedremo. L’ultima pista potrebbe essere quella giusta.