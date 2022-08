Calciomercato Juventus, l’attaccante lo porta Zakaria: scambio da batticuore

By

Calciomercato Juventus, Zakaria la chiave per arrivare all’attaccante. L’ultima suggestione non lascia dubbi.

Stando all’ultima indiscrezione rilanciata da ‘Tuttosport’, il centrocampista svizzero potrebbe essere la chiave per arrivare al giovane attaccante Amine Gouiri. Scuola OL ma adesso al Nizza.

Stando infatti all’indiscrezione del quotidiano sportivo, la Juventus potrebbe muoversi in questa direzione visti anche gli interessi da parte della società francese nei confronti del centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, Zakaria per il giovane attaccante Gouiri

Il bianconero infatti potrebbe essere la chiave giusta per chiudere un altro colpo in attacco. Dopo l’assalto che ci sarà per Paredes, ormai ad un passo da vestire la maglia bianconera, la dirigenza vuole tentare altri colpi finali.

Certamente l’acquisto di un altro terzino sinistro potrebbe essere funzionale ma non è da escludersi, anche, l’assalto ad un altro attaccante visti anche i tanti impegni europei dei bianconeri. Rimaniamo in attesa, dunque, di ulteriori novità in merito.