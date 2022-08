Juventus in Champions League: dove e quando vederla in diretta tv in chiaro

La Juventus viaggia spedita più che mai in questo periodo nel quale la formazione di Allegri deve affrontare più partite in serie.

Questa stagione sarà decisamente particolare, vista la lunga pausa che attende i calciatori (o la maggior parte di loro) e i campioni per via dei mondiali che si giocheranno in Qatar. Tante partite in calendario per la Juve in questo periodo, visto che bisogna affrontare il campionato e anche la Champions League che sta per iniziare.

Praticamente si giocherà ogni tre giorni e per Massimiliano Allegri sarà fondamentale gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi ragazzi. In campionato finora Juventus imbattuta, lo stesso proverà a fare anche in Europa visto che la Champions League è ormai ad un passo. Si inizierà il 6 settembre e si giocherà di fatto ogni settimana.

Juventus, la gara con il Psg del 6 settembre trasmessa da Canale 5

Il portale specializzato in notizie televisive Davidemaggio.it ha rivelato come la partita Psg-Juventus del prossimo 6 settembre sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio che non possiedono alcun abbonamento, visto che potranno vedere all’opera la formazione di Allegri in un match molto importante e molto complicato. Il Psg anche quest’anno è una delle maggiori candidate alla vittoria finale e non sarà semplice riuscire a strappare un risultato positivo sul campo della corazzata transalpina. Un duro banco di prova dunque per Vlahovic e compagni, che sanno benissimo di non potersi concedere passi falsi nella fase a gironi se vorranno accedere a quella successiva. Su Canale 5 i tifosi potrebbero vedere in chiaro anche Benfica-Juventus del prossimo 5 ottobre, che è in “ballottaggio” con Dinamo Zagabria-Milan.