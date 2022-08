Calciomercato Juventus, svolta Paredes: “Macchina delle visite mediche in moto”.

Il lavoro della dirigenza Juventina è destinato ad essere molto intenso fino all’ultimo momento possibile del calciomercato. Infatti, in queste ore che separano dalla chiusura ufficiale del calciomercato la Juventus, stando a quanto riportato dai media, dovrebbe portare a termine addirittura tre operazioni, di cui due in uscita è una in entrata.

Stando a quanto riportato da “ Calciomercato.it”, infatti, molto probabilmente la ”Vecchia Signora” manderà sia Fagioli che Rovella in prestito, e lavorerà per riuscire a Piazzare finalmente anche Arthur. Lo scenario prospettato di cessione di due calciatori risolverebbe quindi tutte le criticità per l’arrivo di Paredes, per l’arrivo del quale la dirigenza Juventina cercherà di fare il possibile entro domani.



Calciomercato Juventus, tutto lascia pensare che Paredes arriverà

In merito al regista, inoltre, si è espresso anche il tecnico dei Parigini Galtier, il quale ha dichiarato apertamente di aver messo fuori gruppo Paredes per via dell’accordo che egli ha con la Juventus. Insomma, ciò che tarda ad arrivare è la limatura dei dettagli dell’accordo tra i due club, con un’operazione da circa 17/18 milioni di euro richiesto tra prestito e riscatto. In casa Juventus, però, trapela molto ottimismo e infatti sembrerebbe che anche l’iter delle visite mediche per l’argentino si sia già messo in moto.