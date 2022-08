Tanta attenzione in questi ultimi giorni sulle vicende di calciomercato che interessano la Juventus di Allegri. Ma non solo.

Ci avviciniamo ormai alla conclusione delle trattative per questa finestra di trasferimenti estivi. Giorno 1 settembre suonerà il gong finale e non ci sarà più spazio per acquisti e cessioni. Logico dunque che tutti i club si stiano affrettando per completare l’organico con il quale affrontare questa stagione. Un campionato decisamente particolare viste le tante partite ravvicinate.

A novembre ci sarà una lunga pausa per i mondiali che si giocheranno in Qatar e per questo motivo anche la Juventus vuole poter contare su una rosa ampia, in modo da poter effettuare un turnover calcolato per tutte queste sfide che l’attendono. Anche in Champions League, ovviamente, dove pure si giocherà tutte le settimane nella fase a gironi.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Paredes ma lui vuole i bianconeri

Tutte le forze adesso sono concentrate per arrivare all’obiettivo primario per il centrocampo, vale a dire Leandro Paredes. Il regista del Psg, ex Roma, è l’uomo richiesto da Allegri in mezzo al campo. Giocatore d’ordine, testa pensante, regista che sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi. Il giornalista Romeo Agresti su Twitter ha spiegato come ci sia stato un “sondaggio forte nelle ultime ore dell’Arsenal per Paredes, ma il giocatore – come spiegato da Galtier in conferenza – vuole la Juve: ore decisive per il futuro del centrocampista argentino”.

Sondaggio forte nelle ultime ore dell’#Arsenal per #Paredes, ma il giocatore – come spiegato da Galtier in conferenza – vuole la #Juve: ore decisive per il futuro del centrocampista argentino 🔥🇦🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2022

Nonostante l’interesse dei Gunners dunque il centrocampista sembra essere davvero ad un passo dalla Juventus, che ormai lo segue da diverse settimane. Presto la fumata bianca?