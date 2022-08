Calciomercato Juventus, “mazzata” ufficiale: ritorno sfumato

Ancora rumors e voci in queste ultime ore di calciomercato per una Juventus che nel corso dell’estate ha cambiato decisamente pelle.

Tanti nuovi innesti per mister Allegri in queste ultime settimane, con una rosa che ormai ha preso forma e che sarà completata probabilmente con l’arrivo di Paredes dal Psg. E’ l’argentino l’ultimo tassello di un mercato che ha cambiato volto alla formazione bianconera. Che sarà chiamata ad essere protagonista sia in Italia che in Europa.

Il calendario di questa prima parte della stagione è davvero molto fitto. Tra serie A e Champions League si scenderà in campo praticamente ogni tre giorni. Serve dunque una rosa ampia e con diversi ricambi. Tuttavia ci sono anche alcuni giocatori sui quali la Juventus vuole scommettere per il futuro. E che per questo motivo è intenzionata a cedere altrove.

Calciomercato Juventus, Fagioli-Cremonese “pista freddissima”

Mettere minuti nelle gambe, accumulare l’esperienza necessaria per essere poi protagonisti in serie A con la maglia della Juventus. Uno dei giocatori nei quali Allegri crede è Nicolò Fagioli, regista che rischia di trovare poco spazio nel corso della stagione. Per questo motivo i bianconeri sono pronti a cederlo in prestito altrove, visto che le richieste per lui comunque non mancano. Sembrava poterci essere per lui un possibile ritorno alla Cremonese, squadra che proprio da Fagioli è stata trascinata verso la promozione in serie A nella scorsa stagione. Tuttavia il direttore generale grigiorosso Paolo Armenia, intervistato da “Cremona1” ha parlato di Fagioli come una “pista freddissima“. Per il centrocampista ci sarà un’altra destinazione?