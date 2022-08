Calciomercato Juventus, ultim’ora dolcissima: doppio colpaccio sbloccato

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento più caldo in questi giorni visto che ci avviciniamo al gong finale.

La società bianconera sta cercando ancora di puntellare la rosa di Allegri con alcuni movimenti sia in entrata che in uscita. Il tempo ormai è agli sgoccioli, giorno 1 settembre si arriverà alla conclusione di questa lunga finestra di trasferimenti estivi. Cosa succederà nelle prossime ore? Di sicuro non ci saranno mosse a sorpresa, ma la conclusione di trattative già avviate.

La Juventus vuole lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Champions League. E per questo motivo l’allenatore bianconero ha la necessità di avere a disposizione una rosa ampia e di qualità. Si giocherà di fatto ogni tre giorni e il turnover sarà la normalità per una squadra che ambisce a vincere.

Calciomercato Juventus, Paredes in e Arthur out: novità a breve

Trattative già avviate, dicevamo. Il tempo inizia a stringere e quindi da un’ora all’altra potrebbero anche arrivare le ufficialità, qualora fossero trovati gli accordi definitivi. Come ha spiegato il giornalista Marcello Chirico su Twitter presto potrebbero esserci novità riguardo un acquisto e una cessione.

Pochi dubbi sul fatto che Paredes sia il prescelto per rinforzare il centrocampo della squadra di Allegri. La trattativa è ormai aperta da tempo, la volontà del calciatore è quella di vestire la maglia della Juventus. Da Torino invece rimane in partenza Arthur, ma anche per il centrocampista brasiliano sembrano esserci novità all’orizzonte. L’ex Barcellona infatti dovrebbe accasarsi allo Sporting Lisbona dove senz’altro avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità.