Calciomercato Juventus, accordo prima del match: “sacrificato” gratis

Calciomercato Juventus, l’addio last minute si è definitivamente sbloccato: accordo raggiunto, via in prestito.

Già tempo di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che – dopo aver metabolizzato il pareggio in rimonta maturato contro la Roma – puntano a fare bottino pieno contro lo Spezia, in una gara che la compagine di Allegri non si può permettere di fallire.

Con la chiusura del mercato alle porte, però, il management della “Vecchia Signora” è ancora al lavoro per provare a puntellare l’organico, sia sul fronte entrate che su quello uscite. Oltre a portare avanti la trattativa con il Psg per Paredes, che si sta rivelando più complicata del previsto, Cherubini ha chiuso un’altra operazione in uscita, della quale si parlava da tempo ma che soltanto nelle ultime ore ha avuto uno sbocco definitivo.

Calciomercato Juventus, sbloccata l’operazione Rovella-Monza: le ultime

Come riferito da Romeo Agresti, infatti, si è sbloccata la trattativa per il passaggio di Rovella al Monza: l’operazione è stata imbastita sulla base di un prestito secco, con il giovane centrocampista ex Genoa che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo contratto. Alla luce delle mancate cessioni che hanno interessato la zona nevralgica del campo, la Juve ha deciso dunque di “privarsi”, almeno temporaneamente, di Rovella: destino analogo potrebbe essere riservato a Fagioli, il cui passaggio alla Cremonese è sempre più vicino.