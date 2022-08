Calciomercato Juventus, ritorno sul gong: il centrale “saluta” di nuovo

Il calciomercato della Juventus è ricco di voci anche in queste ultime ore, la chiusura dei trasferimenti è fissata per l’1 settembre.

La società bianconera sta lavorando a 360 gradi, del resto ormai siamo davvero arrivati alle fasi finali di questo lungo calciomercato estivo. Ci sono ancora acquisti e cessioni in cantiere, l’obiettivo è quello di riuscire a garantire a Massimiliano Allegri una rosa competitiva in Italia e in Europa. I tifosi seguiranno con impazienza questi ultimi giorni per conoscere le novità in cantiere.

Da un lato ci sono gli acquisti, come dicevamo. Con Paredes in arrivo nelle prossime ore pronto a completare la batteria dei centrocampisti. Ci saranno poi da cedere quei giocatori che non rientrano nei piani della dirigenza, in modo da non appesantire troppo il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, Stramaccioni dalla Next Gen al Perugia

La società bianconera deve trovare una collocazione ai suoi giovani più talentuosi. Alcuni – come ad esempio Rovella – sono destinati ad andare in prestito altrove per continuare nel loro percorso di crescita. Tanti calciatori interessanti si trovano anche nella Juventus Next Gen, la formazione bianconera che milita in serie C. Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, gli occhi del Perugia si sono posati su Diego Stramaccioni, centrale classe 2001 che potrebbe accasarsi presto con i grifoni in serie B. Un giocatore che tra l’altro a Perugia conoscono bene, visto che in Umbria ha giocato con le giovanili prima delle sue esperienze con Cannara e Vis Pesaro che lo hanno poi portato alla Juventus. L’affare potrebbe essere definito nelle prossime ore.