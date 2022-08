Juventus, Allegri svela il doppio recupero e fissa il rientro di Pogba: annuncio su Paredes

Juventus, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro lo Spezia: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese.

Una partita da non fallire, per non perdere distacco dal treno di testa: la Juventus si presenta alla sfida contro lo Spezia con rinomate certezze, ma anche con la consapevolezza di non poter più perdere colpi. Sono tanti i temi affrontati da Max Allegri alla vigilia della sfida contro i liguri. Ecco le parole del tecnico livornese:

TURNOVER – “Non ho ancora deciso la formazione per domani, siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli, domani deciderò. Contro lo Spezia sarà più importante: abbiamo regalato 4 punti per strada contro Samp e Roma, domani dobbiamo assolutamente recuperarli.

MILIK – “Saranno importanti i cambi, dovrò valutare un pò se parlo partire dall’inizio assieme a Vlahovic o portarlo in panchina.”

Soulé e i giovani – “Chiamiamoli calciatori, altrimenti qualcuno dice che sminuisco i giovani. Miretti ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare. C’è una componente psicologica, emotiva: ha giocato Juve-Roma. Se sono bravi giocano, li faccio giocare. Anche perché credo che da quando ho iniziato a fare questo mestiere, di ragazzi che stanno giocando ancora in Serie A ce ne sono. Poi bisogna vincere le partite, che è quello che conta di più. Sono molto contento. Soulé sta facendo bene, anche se in questo momento sto facendo altre scelte: la Juventus come tutte le altre squadre devono puntare a vincere, io faccio delle scelte in base alla partita, indipendentemente se uno ha 18 o 35 anni. Non cambia niente: la dimostrazione è che Miretti ha giocato contro la Roma.”

POGBA – “Al momento non è disponibile: se tutto procede nel migliore dei modi, dalla prossima settimana comincerà a correre, verniamo come si evolverà, sperando di averlo il prima possibile perché comunque è molto importante.”

PAREDES – “Non penso niente, perché è del Psg. Gatti sta procedendo bene: Bonucci da dopodomani sarà disponibile per la Fiorentina, è a posto. Di Gatti sono contento, vedremo domani se scenderà in campo.”

RIPOSO – “Abbiamo giocato tre partite dall’inizio del campionato, non c’è bisogno di riposo. Devo mettere la formazione migliore per affrontare lo Spezia, in una partita difficile perché è una gara importante più difficile perché va preparata in modo migliore rispetto al match con la Roma, che si prepara da sola. Lo Spezia sta facendo bene, ha un punto in meno di noi, va aggredito subito, e bisogna portare a casa i tre punti.”

DANILO CENTRALE – “Ha fatto una buona partita, difensivamente abbiamo commesso degli errori, ma è normale che ci debba essere più tempo per migliorare. Danilo è quello che può giocare terzino destro, in mezzo e a sinistra.

POGBA – “Gli infortunati lavorano fuori dall’orario della squadra, quindi non ho visto Pogba.”

PUNTI PERSI ALL’INIZIO – “La competitività è sempre importante: con i cinque cambi ora giochi in 15, non più in tredici. In campionato come dico sempre bisogna viaggiare alla velocità di crociera: i 4 punti persi sono pesanti, ecco perché dobbiamo aggredire la partita di domani, in tutti i sensi. L’importante è dare continuità ai risultati.”

MCKENNIE – “Molto bravo, viva da una lussazione alla spalla, avevo lavorato solo tre giorni: ha fatto quello che poteva fare nel migliore dei modi. Sta crescendo di condizione come tutta la squadra, sono contento.”

PAROLE AGENTE FAGIOLI – “Non commento perché se dovessi stare qui a commentare tutto quello che viene detto, visto che con i social a tutti è permesso di parlare. Fa parte del mondo del calcio: di Fagioli sono comunque contento.”

ROVELLA e FAGIOLI- “Già partito, sta andando al Monza: farlo star qui, interrompere il percorso e non farlo giocare con continuità sarebbe stato dannoso. Mi dispiace molto, perché avevo grande fiducia, ma abbiamo fatto una scelta insieme alla società: per Fagioli, al momento è della Juve e credo rimarrà qui.”

DI MARIA – “Convocabile per domani. Partirà dall’inizio? Su questo bisogna ragionare, diciamo che è disponibile.”