Calciomercato, “Acerbi e Pjanic alla Juventus”: la mossa finale di Arrivabene

Il calciomercato della Juventus si avvia a vivere le sue battute finali, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza.

La società bianconera nel corso degli ultimi mesi è stata davvero molto attiva. Ha portato alla corte di Allegri tasselli importanti, di spessore e d’esperienza. Basta pensare a Pogba, Di Maria, Bremer e quel Paredes che presto dovrebbe aggiungersi alla lista degli acquisti. Il gong finale di questa finestra di trasferimenti risuonerà l’1 settembre alle ore 20 e si sta cercando di piazzare altrove chi non rientra nei piani del club.

Antenne dritte dunque per i tifosi bianconeri, che vogliono capire come sarà composta la rosa finale non appena si chiuderà la possibilità di effettuare acquisti e cessioni. Poi ci si potrà concentrare sul campo, visti i tanti impegni ravvicinati sia in Italia che in Europa non si potranno commettere passi falsi.

Calciomercato Juventus, il “veto” di Arrivabene su alcuni acquisti

Intanto spuntano dei retroscena su quelle che sono state le decisioni dei dirigenti bianconeri riguardo gli acquisti da effettuare. Come ha raccontato infatti il giornalista Momblano a “Juventibus” ci sarebbe stato il veto di Arrivabene riguardo i possibili arrivi del regista Pjanic e dell’esperto difensore della Lazio Acerbi.

Un mancato avallo da parte dell’esperto dirigente su giocatori senza dubbio di spessore ma non più giovanissimi. Con la Juventus che ha dunque poi virato su altri nomi per rinforzarsi. In difesa non dovrebbero esseci altri innesti, in cabina di regia è atteso Paredes per il cui arrivo pare essere ormai questione di ore.