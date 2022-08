Calciomercato Juventus, ha detto sì: accordo lampo in Serie A

Calciomercato Juventus, l’attaccante saluta sul gong ma resta in Serie A.

A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato,nonostante l’ottima campagna di mercato svolta fino ad ora in casa Juventus c’e ancora del lavoro da fare, sia in entrata che in uscita.

Proprio nelle ultime ore, stando a quando riferito da Romeo Agresti infatti, sembrerebbe che l’attaccante croato classe ‘95 della Juventus, ormai fuori progetto, sia vicinissimo all’addio, che dovrebbe appunto concretizzarsi nelle prossime ore. Nel suo futuro, però, ci sarà ancora l’Italia e la Serie A.

Calciomercato Juventus, si sblocca l’addio di Pjaca: accordo con l’Empoli

Marko Pjaca, rientrato dal prestito al Torino a fine giugno, dopo un’esperienza in bianconero rivelatasi nel complesso per nulla brillante, è vicinissimo a dire addio alla Juventus nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, però, il ventisettenne non lascerà l’Italia: l’ex Dinamo Zagabria, infatti, ha accettato la corte dell’Empoli, che quindi ha chiuso l’operazione operando un vero e proprio sorpasso al fotofinish ai danni di Lecce e Sampdoria, che pure si erano interessate all’ex granata. Un affare che comunque darà a Pjaca l’occasione per mettere minuti nelle gambe, e trovare quella continuità di rendimento che molto spesso si è rivelata per lui una vera e propria chimera.