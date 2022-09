Calciomercato Juventus, saluta gratis: il “giallo” sta per sciogliersi

Calciomercato Juventus, il giocatore saluterà gratis: il giallo sta per essere risolto. La destinazione appare possibile

La destinazione sembra essere gradita al calciatore che spinge anche ad un’uscita in queste ultime ore di trattative, soprattutto perché vorrebbe riconquistare la fiducia del ct della propria nazionale e cercare di prendersi inoltre una maglia per il prossimo Mondiale. La Juve sta cercando una soluzione per salutare Arthur, il centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona che mai ha convinto dalle parti della Continassa. Oltre al Nizza, in Francia, che sembra stia monitorando con attenzione la situazione, c’è ovviamente la pista più calda, quella che porta allo Sporting Lisbona.

La società portoghese vorrebbe il giocatore in prestito per rinforzare la propria rosa anche in vista degli impegni in Champions League. Si potrebbe trovare – secondo le informazioni che TuttoSport riporta questa mattina – una soluzione in prestito, con Cherubini che dovrebbe anche pagare una parte dell’ingaggio. Ore frenetiche, quindi. Con la dirigenza che spera di cederlo, e risparmiare anche un poco su quello che è sicuramente un ingaggio pesante.

Calciomercato Juventus, Arthur verso il Portogallo

Ci siamo abituati anche nel corso di questa campagna di mercato estiva a trattative saltate all’ultimo istante. Ecco perché non ci sbilanciamo, nonostante la sensazione sia che si possa davvero andare verso una fumata bianca. Ma mai dire mai, visto che alla fine le pretese del giocatore potrebbero pure aumentare e far saltare l’operazione. Si spera di no, ovviamente, e nessuna delle parti in causa sembra abbia questa intenzione. E allora le sensazioni rimangono positive, nonostante il tempo sia davvero poco per cercare di limare tutti i dettagli in questione.

Arthur potrebbe essere seguito anche da un possibile addio di Fagioli o Zakaria, altri elementi che dovrebbero avere poco spazio. Oggi Cherubini lavorerà soprattutto sugli addii.