Calciomercato Juventus, tentativo in extremis: nuovo terzino dal Liverpool

Siamo arrivati alle ultime ore di questo calciomercato estivo e per la Juventus i giochi sembrano essere ormai fatti. Anche se il condizionale resta d’obbligo.

La campagna acquisti della società bianconera è stata decisamente importante, basti pensare che nel corso di questo 2022 sono approdati a Torino grandi calciatori che hanno rinnovato a fondo la rosa di Massimiliano Allegri. Da Vlahovic a gennaio a Paredes, ultimo acquisto estivo, tutti grandi nomi come Pogba e Di Maria (ne citiamo solo alcuni) chiamati a far compiere alla Juventus un grande salto di qualità.

Non è un mistero che la volontà della dirigenza sia quella di riuscire a conquistare lo scudetto, strappandolo al Milan campione in carica, e magari anche di riuscire a farsi largo in Champions League. Trattative ora concluse oppure no? C’è ancora un rumor riguardo un possibile acquisto.

Calciomercato Juventus, il Liverpool ha offerto Tsimikas

Come ha riportato “Goal.com” potrebbe esserci ancora qualche movimento in extremis in casa bianconera. Il Liverpool infatti avrebbe proposto alla Juventus il terzino greco Kostas Tsimikas. Un laterale sinistro che potrebbe rappresentare la prima alternativa di Alex Sandro. Un nome che tra l’altro è stato già accostato alla squadra torinese nel corso degli ultimi mesi, quando i due club stavano trattando il passaggio in prestito – poi non concretizzato – di Arthur ai reds. Tuttavia lo stesso portale spiega come l’interesse della Juve nei suoi confronti non sia tanto forte da poter ipotizzare un colpo in extremis. Per il momento dunque il pacchetto arretrato della squadra di Allegri non sembra prevedere l’arrivo di un nuovo terzino.