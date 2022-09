Calciomercato Juventus, ultim’ora Zakaria shock: addio al fotofinish

By

Calciomercato Juventus, colpo di scena last minute. Quella di Arthur potrebbe non essere l’ultima cessione dei bianconeri.

Occhio ai colpi di scena. Manca solo una manciata di minuti alla fine del calciomercato ma fino a quando non arriverà il suona del gong tutto può ancora accadere. La Juventus, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe presto concludere un’altra operazione in uscita dopo la cessione, concretizzatasi nelle ultime ore, del brasiliano Arthur al Liverpool. Si tratta del centrocampista Denis Zakaria, sul quale sarebbe piombato improvvisamente il Chelsea di Thomas Tuchel. L’avventura torinese dello svizzero ex Borussia Monchengladbach terminerebbe dunque dopo soli otto mesi.

I Blues avrebbero avviato una trattativa-lampo con i bianconeri, avendo la necessità di effettuare almeno un altro acquisto a centrocampo al fine di soddisfare le richieste dell’allenatore tedesco. E il profilo di Zakaria sembra corrispondere a quella tipologia di giocatore che stavano cercando i londinesi. Sky rivela anche che il Chelsea sarebbe disposto a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che sarebbe gradita alla Vecchia Signora. Liberare un ulteriore slot a centrocampo rimane in ogni caso un obiettivo della dirigenza e del direttore sportivo Federico Cherubini: dopo l’arrivo di Leandro Paredes dal Psg, infatti, lo spazio per l’elvetico si riduce ulteriormente.