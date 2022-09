Contatto su Cuadrado e rigore per la Juventus: Marelli sentenzia tutti in diretta

Contatto su Cuadrado e rigore per la Juventus: la sentenza di Marelli in diretta che spiega la decisione del direttore di gara

Quando si tratta di Juventus il Var non vede, molto spesso. Anche se ieri, nell’episodio contestato che ha visto protagonista Cuadrado, atterrato da Hristov in area di rigore, secondo l’opinionista di Dazn Marelli, il video poteva intervenire, visto che si trattava di una decisione che doveva prendere il direttore di gara. Certo, i dubbi rimangono, visto che l’intervento sembrava netto e il rigore ci poteva pure stare. Ed è lo stesso pensiero dell’ex arbitro, che da un poco di tempo analizza i fatti per la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della massima serie.

“Episodio che si può discutere – ha detto Marelli in diretta – e la valutazione in questi casi spetta all’arbitro. Il Var non può intervenire. Diciamo che se l’arbitro avesse fischiato il calcio di rigore, vedendo il contatto, non avrebbe di erto sbagliato. Anche in quel caso, il Var non sarebbe potuto intervenire”.

Contatto su Cuadrado, la sentenza di Marelli

Insomma, il rigore ci poteva stare. Eccome. E avrebbe chiuso la partita prima della rete di Milik, la prima in bianconero dell’attaccante polacco arrivato dal Marsiglia. Poco male, comunque, in una partita che la Juventus ha portato comunque a casa. L’errore ovviamente sarebbe stato più grave qualora fosse successo in una gara diversa. E soprattutto se fosse cambiato il risultato.