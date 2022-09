Fiorentina e Juve non perdono tempo: affare di mercato low cost

Calciomercato Juventus, poco più di un’ora al fischio d’inizio del match con la Fiorentina: ma intanto, le indiscrezioni non si placano.

Si sta per alzare il sipario su Fiorentina-Juventus, gara che segnerà l’inizio della quinta giornata di Serie A. Appuntamento che i bianconeri non intendono fallire, per cominciare a mettere pressione alle prime della classe e lanciare un segnale importante alla concorrenza. Sebbene la sessione di calciomercato si sia conclusa da poco, sono però ancora le indiscrezioni sulle possibile trattative a prendersi la scena.

In casa Juve, infatti, si continua a studiare la possibilità di puntellare il reparto arretrato con un acquisto mirato, alla luce del sempre più probabile addio di Rugani. Ragion per cui, stando a quanto riferito da “Tuttosport”, gli uomini mercato bianconeri starebbero ragionando su due profili in particolare: Ndicka, difensore centrale in forza all?Eintrach Francoforte per il quale il Milan ha effettuato molto più di un semplice sondaggio esplorativo, ed Igor della Fiorentina, legato ai Viola da un contratto in scadenza nel 2024. Chissà che il confronto con i gigliati non possa essere l’occasione propizia per osservare da vicino i movimenti dell’ex Spal, che piace e non poco alla “Vecchia Signora” per la sua poliedricità.