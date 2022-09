Calciomercato Juventus, come cambia la formazione tipo con Paredes

Eccolo l’ultimo tassello di calciomercato per la Juventus di Allegri che vuole tornare al più presto a lottare per lo scudetto.

Missione non semplice ma non impossibile per i bianconeri, che hanno iniziato nello scorso mese di gennaio un percorso di rinnovamento con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Percorso che è proseguito nel corso di questa estate, visto che alla corte di Allegri sono arrivati tanti elementi di spessore.

Pogba e Di Maria sono stati ingaggiati a parametro zero, quindi sono approdati a Torino il difensore Bremer, l’esterno Kostic, l’attaccante Milik e appunto il nuovo regista Leandro Paredes, il mediano tanto richiesto da Allegri. All’argentino toccherà il compito di dirigere il gioco dei bianconeri, è la figura di “volante” che mancava nell’organico bianconero.

Calciomercato Juventus, Paredes nuovo titolare in mediana

In questa prima parte di stagione ci saranno tante partite ravvicinate da affrontare sia in serie A che in Europa. Di fatto si giocherà ogni tre giorni e dunque ci sarà ampio spazio per le rotazioni del tecnico. Che ha giustamente preteso un organico ampio e di qualità, con tanti potenziali titolari. Ipotizzando però la formazione tipo della Juventus 2022-23 è chiaro che Paredes è destinato ad essere un perno fondamentale. Sarà lui uno degli uomini chiave. Negli schemi di Allegri Szczesny sarà il numero uno, protetto da una linea difensiva a quattro che vedrà Danilo (o Cuadrado), Bonucci, Bremer e Alex Sandro favoriti come titolari fissi. In mezzo al campo oltre a Paredes le maggiori chance di titolarità ce l’hanno Rabiot e Locatelli, mentre in attacco non si discute Vlahovic. Che sarà supportato dai nuovi acquisti Di Maria e Kostic. Una Juventus dunque che di fatto ha cambiato pelle con le due sessioni di mercato del 2022.