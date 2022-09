Calciomercato Juventus, Rabiot l’ha rifatto: nuovo tradimento shock

Calciomercato Juventus, Adrien Rabiot l’ha rifatto: secondo l’Equipe darebbe pronto il tradimento shock del centrocampista

L’ha rifatto di nuovo Rabiot. Che nel momento in cui sembrava ad un passo dal firmare con il Manchester United, ha preteso la luna. E allora gli inglesi hanno deciso di tirarsi indietro, senza nemmeno andare avanti nella trattativa. La Juventus, ormai, credeva di esserci riuscita a cedere il centrocampista francese rappresentato dalla madre Veronique. Invece Allegri se l’è ritrovato di nuovo alla Continassa, e ovviamente lo utilizza.

Ma c’è una novità, almeno secondo quanto riportato da L’Equipe, uno dei più autorevoli quotidiani francesi: non solo con il Manchester United Rabiot ha avuto questo tipo di comportamento, ma anche con un club del suo Paese che ormai credeva di averlo in mano.

Calciomercato Juventus, nuovo tradimento di Rabiot

Stavolta di mezzo c’è il Monaco. Con un accordo che era già stato trovato a quanto pare, ma da un giorno all’altro è andato tutto in fumo. Sfumato. E non si conoscono al momento nemmeno i motivi di questo cambio di pensiero. Chissà, forse alla fine non si è arrivati così come successo con il club di Premier League ad un accordo economico, ma appare strano che possa essere andata in questo modo visto che in Francia si parla solamente di firme di apporre e che sono saltate. Un secondo tradimento, quindi. E Rabiot è ancora a Torino.