Calciomercato, Zaniolo alla Juventus a gennaio: Cherubini cala l’asso

Calciomercato, l’attaccante giallorosso, ora fermo per infortunio, continua ad essere nei pensieri del direttore sportivo.

Un altro pareggio, il terzo della stagione dopo quelli con Sampdoria e Roma. La Juventus è rimasta imbattuta nella trasferta di Firenze, tornando a casa con un 1-1 che probabilmente vale oro considerando le molteplici occasioni avute – e non sfruttate – dai viola di Vincenzo Italiano. In Toscana gli uomini di Massimiliano Allegri hanno perso l’opportunità di avvicinare la vetta della classifica. Ma, al di là del risultato finale, nel capoluogo toscano abbiamo assistito forse alla versione meno entusiasmante dei bianconeri. Mai, in questo primo scorcio di stagione, erano apparsi così passivi e con pochissime idee offensive.

Numerose le critiche che si sono riversate addosso al tecnico livornese. Nel mirino dei tifosi la sua riluttanza a perseguire un tipo di gioco più propositivo. Per metterle a tacere servirà una prestazione importante nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì prossimo la Juventus scenderà di nuovo in campo per affrontare il Psg al Parco dei Principi: un match che potrebbe già essere decisivo per il primo posto nel gruppo.

Calciomercato, Juve all’opera per trovare una nuova strategia

La dirigenza, nel frattempo, è di nuovo al lavoro in vista del prossimo mercato di gennaio. La sessione estiva si è appena conclusa, ma ai piani ali di via Druento stanno già pianificando la prossima. Cercando di capire cosa serva per aggiungere ulteriore qualità ad una rosa già fortemente migliorata tra luglio e agosto.

Come riferisce calciomercato.com, la Juve potrebbe tentare un nuovo assalto a Nicolò Zaniolo, già seguito con grande interesse lo scorso giugno. Al direttore sportivo Federico Cherubini il compito di trovare una nuova strategia per acquistare il cartellino del giocatore giallorosso, al momento fermo per infortunio.