Perin salva la Juve ma non Allegri: “Cacciatelo subito”

Si è concluso da pochi istanti il primo tempo di Fiorentina-Juventus sul risultato di 1-1: Allegri nel mirino della critica.

Dopo essere passata in vantaggio con la zampata di Milik, la Juventus come spesso è capitato in questo primo scorcio di stagione si fa raggiungere dall’avversario, che ha anche la grande occasione di passare in vantaggio: al termine dei primi 45 minuti di gioco il risultato recita 1-1, con il goal di Kouamé che si sarebbe potuto rivelare il preambolo alla rimonta viola, con Jovic che però si è fatto ipnotizzare dagli undici metri da Perin.

Immancabili, al duplice fischio, le critiche a Max Allegri: la Juve ha effettivamente abbassato pericolosamente il proprio raggio d’azione, consegnandosi di fatto al palleggio dei Viola. I social sono subito diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi: “Italiano con coraggio chiama pressing offensivo ed accetta uno contro uno, Allegri come contromossa chiede di lanciare lungo sulla punta. La Viola pareggia e meriterebbe il vantaggio: la Juventus resta inguardabile senza uno straccio di idea di gioco. Allegri out“, o ancora “Solita Juve, Allegri via subito”. Ma non basta: “La Fiorentina, come lo Spezia, gioca: invece noi no”.