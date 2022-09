Juventus, Pogba e il rientro dall’infortunio: l’indizio social manda in visibilio i tifosi

Juventus, Pogba e il rientro dall’infortunio: c’è l’indizio social postato pochissimo tempo fa che ha mandato in tilt i tifosi bianconeri

Non ha ancora debuttato in campionato. Ha solamente accolto i nuovi in tribuna, così come successo con Paredes contro lo Spezia. Non vede l’ora di tornare lui, e non vedono l’ora di vederlo in campo anche i tifosi della Juventus. Che forse non dovranno aspettare tantissimo. Si spera. Certo, l’indizio social pubblicato da Paul Pogba questa mattina dà delle buonissime sensazioni. Di quelle che possono essere utili anche per capire lo stato di forma fisica del centrocampista francese tornato in bianconero dopo l’esperienza al Manchester United.

Una bella corsa, senza problemi, con un buon passo, sopra un tapis roulant. Pogba ha mandato al manicomio i tifosi della Juventus posta su Instagram un video questa mattina. E i tifosi sono quasi immediatamente impazziti. I commenti piovono, le reazioni anche, tutto quello che gira attorno al francese fa sempre audience, figuriamoci in questo momento così delicato della sua carriera, con un cambio di vita clamoroso, un ritorno che per certi versi sembrava insperato e che poi si è clamorosamente materializzato.

Juventus, Pogba e l’indizio social

Paul Pogba è attesa da tutti. E anche lui non vede l’ora. Ha scelto la terapia conservativa per cercare anche di andare al Mondiale. E nessuno sotto questo aspetto gli può imputare nulla: chi vorrebbe perdere la più importante manifestazione sportiva? Nessuno, ovviamente. Ma i tifosi della Juve fremono, in maniera importante, quasi non stanno più nella pelle per poterlo rivedere in campo all’Allianz, a trascinare i compagni con quella che è la sua indole, il suo stare in campo, la sua personalità. Siamo vicini? Speriamo. I segnali sono positivi.