Juventus, risuona l’allarme Di Maria: l’annuncio di Allegri sulle sue condizioni

Juventus, c’è preoccupazione riguardo alle condizioni dell’argentino, sostituito ad inizio secondo tempo dal tecnico.

Sui social network non si parla che di questo. Nonostante non sia arrivata la sconfitta, la prestazione dei bianconeri a Firenze ha deluso e non poco le aspettative dei tifosi e parlarne animatamente in uno spazio pubblico è il minimo che si possa fare. Una Juventus così sottotono e assolutamente rinunciataria non si vedeva da un pezzo ed è per questo motivo per i tifosi stanno già urlando allo “scandalo” e invocando quella mossa che non è forse più procrastinabile: mettere alla porta il tecnico livornese.

Nel frattempo però è successo anche dell’altro. Ad inizio secondo tempo Allegri ha richiamato Angel Di Maria in panchina e non è stato troppo chiaro perché abbia deciso di farlo. L’ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un problema fisico.

Juventus, l’allenatore: “Domani ne sapremo di più”

L’argentino si è appena ripreso da un lieve infortunio, che lo aveva già costretto ad abbandonare il campo durante la gara d’esordio con il Sassuolo. Dunque è assai probabile che qualcosa in lui non vada. L’allenatore, dal canto suo, ha preferito non sbilanciarsi. Quando è in conferenza stampa gli è stato chiesto perché avesse optato per questa sostituzione ha infatti dato una risposta un po’ vaga: “Ha fatto due mezzi allenamenti, è uscito precauzionalmente, domani verificheremo le sue condizioni”. Verosimilmente quindi ne sapremo di più nelle prossime ore. Anche perché la sfida con il Psg di Champions League è alle porte e bisognerà capire se Di Maria potrà giocare contro la sua ex squadra.