Lo hanno fatto fuori: UFFICIALE, non giocherà Psg-Juve

La Juventus guarda già oltre Firenze, visto che martedì sera sarà impegnata nell’esordio in Champions League sul campo del Psg.

Una sfida che non ha bisogno di presentazioni, un esordio decisamente complicato per gli uomini di Massimiliano Allegri. Che in campionato finora sono imbattuti dopo cinque giornate, anche se sono arrivati tre pareggi che non hanno certo reso felici i tifosi. Ora questo primo match della fase a gironi di Champions League sul campo di una delle grandi favorite per la vittoria.

La Juventus è ancora alla ricerca dei migliori equilibri dopo aver cambiato tanto sul mercato. Ma lo stesso si può dire in parte anche del Psg, affidato alle mani di Galtier in panchina. Neymar, Messi e Mbappè sono solo alcuni dei grandi giocatori sui quali possono contare i francesi. Che in estate hanno però ceduto anche tanti elementi.

Juventus, Icardi non ci sarà: è fuori dalla lista del Psg

Il Psg ha pubblicato la lista dei giocatori che sono iscritti a giocare la Champions League e balza all’occhio l’assenza di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, che in passato è stato più volte accostato proprio alla Juventus, non rientra nei piani del club francese che nel corso delle ultime settimane ha cercato di trovargli una sistemazione. E proprio in queste ore pare essere in fase di definizione la sua cessione al Galatasaray. Il centravanti non sta vivendo una fase felice della sua carriera e proverà probabilmente a tornare sulla cresta dell’onda in Turchia. Il fiuto del gol non gli è mai mancato, ma negli ultimi tempi ha giocato sempre di meno e il Psg ha deciso di cederlo altrove non volendo più contare su di lui.