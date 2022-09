Juventus, ultim’ora UFFICIALE: recuperato in tempi record

Juventus, è arrivato anche l’annuncio ufficiale: in vista della gara con il Psg, Allegri lo avrà a disposizione.

Archiviato il deludente pareggio maturato al “Franchi” di Firenze, per la Juventus è già tempo di proiettare le proprie attenzioni in vista dell’esordio in Champions League contro il Psg.

In occasione del confronto con Messi e compagni sarà necessaria sicuramente una prova di tutt’altro tenore per provare a venire a capo di una contesa che si preannuncia assolutamente proibitiva, almeno per quanto mostrato dalla compagine di Allegri fino a questo momento. Contro i Viola, ad esempio, si sono rivisti gli stessi difetti che ad esempio avevano caratterizzato la trasferta in quel di Genova: squadra stanca, baricentro basso e manovra mai corale e troppo farraginosa. Un connubio di elementi negativi che ha fatto storcere il naso a molti, e che ha contribuito nuovamente a sollevare dubbi circa l’effettiva abilità di Allegri nel guidare una squadra cui ancora manca un’impronta chiara di gioco, e che di fatto si consegna alla mercé degli eventi del caso.

Psg-Juventus, Rabiot recuperato: conferma ufficiale

In attesa di avere riscontri più dettagliati in merito alle condizioni fisiche di Di Maria, Alex Sandro e Danilo, tutti usciti acciaccati dal match del Franchi, una buona notizia in vista della gara di martedì c’è. Come comunicato dal sito ufficiale del club bianconero, infatti, Adrien Rabiot ha smaltito i postumi dell’infortunio patito ed ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con i compagni. Un’ottima notizia per Allegri, che salvo clamorosi colpi di scena potrà dunque fare affidamento anche sulla fisicità del francese, che in questo primo scorcio di stagione si è reso protagonista di buone prestazioni.