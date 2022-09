Ultim’ora Juventus, recupero Pogba: adesso è ufficiale

Ultim’ora Juventus, arriva l’aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Paul Pogba. Ecco quando rientra il Polpo.

Sono stati giorni non semplicissimi in casa bianconera, alla luce delle reiterate difficoltà incontrate dagli uomini di Allegri in queste primissime uscite della stagione. Basti pensare ai tre pareggi arrivati nel corso di due settimane, costati i primi sei punti a Vlahovic e colleghi.

Al netto della bella e sfortunata prestazione contro la Roma, la Juventus ha palesato importanti difficoltà soprattutto contro Sampdoria e Fiorentina ed è adesso attesa da un’importante reazione che permetta di archiviare la nuova carrellata di critiche abbattutesi sul mister ma anche su alcuni giocatori.

La suddetta delusione è stata acuita dal bel calciomercato condotto dalla dirigenza, in seguito al quale gran parte della piazza aveva riposto ben alte aspettative su una stagione che è ancora alle sue primissime battute ma che vede un ambiente già abbastanza in difficoltà.

Ultim’ora Juventus, aggiornamento ufficiale su Pogba

Resta però tanto tempo per recuperare e non mancano ad Allegri le capacità per saper trovare le giuste soluzioni, come accaduto già in passato. A ciò si aggiunga anche l’imminente possibilità di poter tornare a contare su Paul Pogba, ritornato a Torino con altissime aspettative ma purtroppo infortunatosi durante la tournee americana.

Dopo aver deciso di ricorrere alla strada conservativa, il francese è a distanza di quasi due mesi sempre più vicino al rientro. Come riporta la penna de “La Gazzetta dello Sport”, Giovanni Albanese, l’ex Manchester United si sta allenando sui campi della Continassa.