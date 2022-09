Juventus, ultim’ora Pogba tremenda: “Pronto l’intervento chirurgico”

Juventus, le ultime sulle condizioni fisiche di Paul Pogba: per il centrocampista francese è pronto l’intervento chirurgico.

Sembrava potersi configurare come la luce in fondo al tunnel, ed invece il test sul campo a cui si è sottoposto Paul Pogba ha contribuito a dissipare gli ultimi dubbi rimasti.

Il centrocampista francese – come rivelato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” – si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Il test di stamattina, infatti, non è andato bene: ragion per cui, il “Polpo” ha deciso di operarsi per eliminare una volta per tutte il problema al menisco che si porta dietro dalla tournée negli States, che in un primo momento si era deciso di curare con una terapia conservativa. Di conseguenza, Pogba si sottoporrà ad una menisectomia: difficile quantificare i tempi di recupero, che però dovrebbero attestarsi sui 40-60 giorni, salvo ulteriori complicazioni.

Fino alla sosta per i Mondiali, dunque, Max Allegri rischia di non avere a disposizione il proprio centrocampista per nessun impegno ufficiale: una tegola di non poco conto, anche perché ci si auspicava di poter contare sull’ex mezzala dello United nel giro di due settimane, ma resosi necessaria alla luce degli ultimi riscontri sul campo.