Calciomercato, il Real Madrid “frega” la Juventus e se lo prende gratis

Calciomercato, il centrocampista alla fine non si è mosso ma resta in scadenza e potrebbe partire già a gennaio.

Nonostante i corteggiamenti insistenti di quest’estate, alla fine è rimasto dov’era. Sognava un club che gli permettesse di lottare per traguardi più ambiziosi ed invece – almeno fino al prossimo mercato di gennaio – rischierà di vivere una prima parte di stagione anonima in quel di Leicester. Youri Tielemans è uno dei pezzi pregiati delle Foxes, finora protagoniste di un inizio davvero disastroso in Premier League. La squadra allenata da Brendan Rodgers ha collezionato un solo punto in sei partite e attualmente giace sul fondo della classifica.

In tanti c’hanno provato a portarlo via dalle East Midlands a un anno dalla scadenza naturale del contratto. Ma non c’è stato niente da fare. Sulle sue tracce c’era inizialmente l’Arsenal, ma i Gunners non sono riusciti a trovare un accordo e nella seconda metà di agosto hanno deciso di desistere. Più timidi i tentativi di Newcastle e Liverpool, altri club che l’avrebbero accolto ben volentieri. Del resto, uno con le sue caratteristiche, faceva sicuramente comodo all’allenatore dei Reds Jurgen Klopp, che deve fare i conti con continui problemi di infortunio a centrocampo. Tielemans, d’altronde, avrebbe forse preferito restare in Inghilterra, in un campionato che ormai conosce a menadito.

Calciomercato, il Real Madrid si muove per Tielemans

Il classe ’97 in un primo momento aveva attirato anche le attenzioni della Juventus, alla quale era stato accostato in più occasioni. Poi i bianconeri hanno virato sull’argentino Paredes, un profilo più accessibile rispetto a quello del belga. Ma non è detto che a gennaio non possano tornare all’assalto. Occhio, però, alla concorrenza del Real Madrid. Secondo gli spagnoli di “Don Balon”, Carlo Ancelotti avrebbe un debole per il calciatore, che ebbe modo di vedere da vicino nell’esperienza all’Everton. E lo considererebbe un possibile erede di Toni Kroos. Dalla Spagna, dunque, sono convinti che i Blancos si stiano già muovendo.