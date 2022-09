Juventus, Pogba rompe il silenzio: annuncio ufficiale dopo l’operazione

Juventus, con un messaggio social Pogba ha voluto esternare le sue prime sensazioni dopo essersi sottoposto all’operazione al menisco.

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio della gara del “Parco dei Principi” tra Psg e Juventus. Vigilia tormentata quella in casa bianconera, però, con la situazione legata a Pogba a tenere banco in maniera inevitabilmente.

Il centrocampista francese, che ha deciso di sottoporsi all’operazione chirurgica per risolvere una volta per tutte il problema al menisco che si portava dietro da tempo, sarà a disposizione di Allegri molto presumibilmente dopo i Mondiali, a gennaio. Assenza sicuramente grave quella del “Polpo”, che con un messaggio diffuso sui propri profili ufficiali ha voluto esternare le sue prime sensazioni, ringraziando tutte le persone che gli sono state accanto in questi giorni. “Mi sento bene, l’operazione per fortuna è andata per il meglio. Adesso riposo, e tornerò molto molto presto. Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi e il supporto.”