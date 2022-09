Ufficiale la rottura del crociato: salta anche la Juventus

Ufficiale la rottura del crociato, arriva il comunicato da parte del club che allarma i tifosi e sottintende una degenza di lunga durata.

Dopo il pareggio di Firenze, i bianconeri sono attesi dalla delicata sfida contro il PSG, rappresentante la catalisi di un percorso europeo iniziato quest’anno con qualche settimana di anticipo a causa della presenza dei mondiali in Qatar in medias res.

Quella contro Mbappé e colleghi sarà la prima di diverse gare rappresentanti importanti banconi di prova per una squadra che deve pensare a risollevarsi in campionato dopo le ultime e cocenti delusioni ma ambire altresì allo svolgimento di percorsi europei più nobili e ben lungi da figure non brillantissime come quelle degli ultimi anni.

Frattura al crociato e comunicato ufficiale: salta anche la Juve

Restando alla Serie A, nelle ultime quattro gare gli uomini di Allegri hanno racimolato sette punti, frutto di tre pareggi e della vittoria con lo Spezia. Una striscia non proprio brillante ma che ha comunque restituito consapevolezza circa l’importanza che un giocatore come Milik potrebbe avere nel corso della stagione.

In attesa di comprendere in che modo si reagirà alle tante critiche fioccate dopo l’ 1 a 1 del Franchi, riportiamo il comunicato ufficiale dell’Udinese, riguardante quell’Adam Masina che sarà costretto a restare lontano dal terreno di gioco per non poco tempo. La sua assenza è già confermata anche contro la Juventus, per la sfida prevista a inizio gennaio. A seguire l’annuncio dei friulani.

“Udinese Calcio comunica che Adam Masina ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Il calciatore è stato operato, con successo, a Roma dal professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart.

Da parte di tutta la famiglia bianconera, un grande abbraccio e gli auguri di pronta guarigione al nostro Adam“.