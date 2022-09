Psg-Juventus probabili formazioni Champions League | Ribaltone di Allegri

La partita di questa sera in Champions League si preannuncia molto importante per la Juventus, che sarà ospite della corazzata Psg.

Primo round della fase a gironi del torneo e subito un impegno davvero complicato che attende gli uomini di Allegri. La Juventus infatti è ospite di un Psg che è una delle squadre candidate per la vittoria finale della Champions. Servirà una partita perfetta per riuscire a strappare un risultato positivo che sarebbe oro colato per la classifica ma anche per il morale.

La squadra torinese non attraversa un momento semplice dal punto di vista dell’infermeria. Pogba è finito sotto i ferri e per rivederlo in squadra si dovrebbe aspettare gennaio, Di Maria si è fermato nuovamente e non giocherà la partita contro la sua ex squadra. Non ci sarà ovviamente Chiesa e nemmeno il portiere titolare Szczesny, anche se il suo sostituto Perin sta davvero giocando in modo superbo.

Psg-Juventus, Allegri cambia: centrocampo a cinque?

Gli ultimi rumors parlano di un possibile cambio di modulo per la Juve nella trasferta parigina. Con Allegri che potrebbe rispolverare il 3-5-2, affidandosi in difesa a Bremer e Danilo al fianco di Bonucci. A centrocampo Cuadrado e Kostic sarebbero gli esterni, con Paredes playmaker. Ai lati dell’ex agirà sicuramente Rabiot, attenzione alla possibile novità Miretti. Il tecnico potrebbe lanciare il baby mediano anche in Champions.

In attacco il cambio di modulo consentirebbe ai bianconeri di giocare con Milik al fianco di Vlahovic. Il polacco è in forma, lo testimoniano i gol segnati nelle sue prime apparizioni con la Juve. E si potrebbe sfruttare il suo magic moment pure in Europa.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.