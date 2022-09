Psg-Juventus, le quote lo confermano | Bookmaker senza dubbi

Inizia la Champions League per la Juventus e il primo impegno per gli uomini di Massimiliano Allegri sarà tutt’altro che semplice.

La formazione bianconera infatti questa sera alle 21 sarà ospite del Psg, una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Squadra che può permettersi il lusso di schierare nel tridente offensivo Messi, Neymar e Mbappè, ovvero tre dei migliori calciatori del mondo. Servirà dunque una partita perfetta se si vorrà riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Dall’altro lato c’è da dire che mister Allegri non è certo aiutato dalla fortuna in questo periodo. Pogba ieri si è operato e per rivederlo con la maglia bianconera probabilmente bisognerà aspettare il 2023, mentre Di Maria si è fermato e non sarà rischiato. Fuori anche Szczesny e Chiesa. Con probabile passaggio ad un centrocampo a cinque e l’utilizzo di Milik insieme a Vlahovic davanti.

Juventus, quota alta per il segno 2 sul campo del Psg

La bilancia dei valori tecnici in ogni caso pende dalla parte del Psg e di questo non sembrano avere dubbi nemmeno i bookmaker. Perché le quote sono molto indicative sulla squadra favorita. Come si legge su Agipronews gli analisti di Sisal non prevedono una serata felice per i tifosi bianconeri. Il segno 1, ovvero la vittoria del Psg, viene offerta in lavagna a “solo” 1.35. Decisamente una quota bassa. La vittoria della Juventus in trasferta invece pagherebbe ben otto volte la posta, contro il 5.25 offerto per il pareggio. Più o meno sulla stessa falsariga le quote degli altri bookmaker, che dunque confermano come questa trasferta per la squadra di Allegri sia decisamente in salita. Ma il calcio è bello proprio perchè i pronostici possono essere ribaltati sul campo e la Juventus proverà a regalarsi una serata di gloria.