Calciomercato Juventus, Champions ‘galeotta’: ecco l’erede di Alex Sandro

Calciomercato Juventus, Champions ‘galeotta’: l’erede di Alex Sandro.

Nonostante l’ottima campagna acquisti che ha portato in bianconero campioni del calibro di Pogba, Di Maria, Paredes e altri ottimi giocatori come Bremer, Kostic e Milik, la dirigenza bianconera non può dirsi soddisfatta al 100%. Questo perché uno dei colpi che solamente negli ultimi giorni di mercato la società aveva deciso di chiudere era quello di trovare un difensore che potesse allungare una coperta divenuta leggermente corta in quel reparto in seguito alla partenza di Pellegrini.

Nonostante i diversi profili valutati e sondati dalla dirigenza, per nessuno di loro si è riuscito a far nulla in quanto già attenzionati da altri club che hanno quindi anticipato la “Vecchia Signora”. Per questo motivo non è stato possibile risolvere la problematica e quindi uno dei primi colpi che verosimilmente la dirigenza cercherà di chiudere a gennaio è rappresentato proprio da un difensore, in particolare un terzino. Inoltre, secondo Giovanni Albanese, dopo le prime partite di Champions nella testa di Cherubini potrebbe ritornare a frullare un nome ben preciso.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: possibile assalto a Grimaldo

Il difensore del Benfica, infatti, ha disputato un’ottima prima gara del girone di Champions e per questo motivo secondo il giornalista della Gazzetta potrebbe essere lui il terzino sinistro prescelto dalla “Vecchia Signora”. Grimaldo, inoltre, sarebbe anche un ottimo colpo in quanto il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023: con i giusti movimenti di mercato quindi se ne potrebbero assicurare le prestazioni anche direttamente a giugno quando egli potrà spostarsi a Torino a parametro zero.