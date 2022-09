Calciomercato, il poker di rifiuti accende la Juventus: colpaccio a costo zero

Calciomercato, il poker di rifiuti accende la Juventus e Cherubini: possibile il colpo a costo zero per il prossimo anno

Quattro rifiuti e allora la Juventus si accende: possibile il colpo a parametro zero per il prossimo anno. Cherubini ci pensa, a quanto pare. Anche perché il suo nome è girato spesso dalle parti di Torino nel corso delle ultime stagioni e non solo. Soprattutto sembra un pallino di Massimiliano Allegri che, fino al momento, non è mai riuscito ad allenarlo ma lo vorrebbe. Senza dubbio. E, secondo ElNacional, per il Real Madrid è davvero un problema perché lo perderà quasi sicuramente a parametro zero.

Il nome lo avete capito tutti ed è quello di Asensio. Il fantasista nel corso di questa estate ha rifiutato, in sequenza, Espanyol, Milan, Arsenal e Newcastle: quattro club che gli avevano messo gli occhi addosso e che lo avrebbero voluto alle proprie dipendenze. Ma lui, cocciuto, le ha rispedite tutte al mittente, senza mai dare la sensazione di poter o voler cambiare idea. Una situazione che apre degli spirarli per la Juventus per il prossimo anno.

Calciomercato, Asensio possibilità a zero

Asensio, quindi, è una possibilità che potrebbe interessare la Juventus. Un giocatore tecnicamente fortissimo e se teniamo presente che al momento il contratto di Angel Di Maria è di solo un anno, allora un altro elemento con fantasia alla squadra di Allegri servirebbe. Asensio ne ha da vendere, e questo lo sappiamo tutti, ed ecco che questa pista potrebbe ritornare in auge in maniera importante la prossima estate. Anche perché, e c’è da dirlo, possibilità di rinnovo non sembrano essercene.