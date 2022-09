Calciomercato Juventus, sfida alle big di Serie A per la grande rivelazione di questo inizio campionato. Allegri insidia Milan, Inter e Roma.

Ogni stagione che si rispetti ha una storia propria, delle insidie e degli imprevisti nuovi e che, per fortuna, rendono ogni campionato ben dissimile da quelli trascorsi. Superata infatti la parentesi di una Vecchia Signora dominante e schiacciasassi anche ai danni di un Napoli e di una Roma più attrezzate di quelle attuali, gli ultimi anni di Serie A ci hanno restituito tante novità.

Come in ogni storia che si rispetti, è però sempre possibile rintracciare alcuni fili rossi. Tra questi, c’è sicuramente l’esplosione di giovani talenti o le disattese aspettative costruite su giocatori che si credeva poter essere ben più importanti. Esempi del primo scenario potrebbero essere numerosi, alla luce soprattutto delle plurime realtà del nostro campionato in grado di sfornare autentici campioncini.

Calciomercato Juventus, guanto di sfida in Serie A per la rivelazione dell’Empoli

I nomi potrebbero essere quelli di Zalewski della Roma o Asslani dell’Empoli ma anche lo stesso Fabio Miretti bianconero. La lista sarebbe molto più ampia ma per facilità di consulto ci limitiamo qui a inserire unicamente un nome destinato a permanere in questa tassonomia per lungo tempo, ascendendo magari in futuro in categorie di giocatori ancor più importanti delle semplici promesse.

Ci riferiamo a Tommaso Baldanzi, cresciuto nelle Giovanili dell’Empoli e adesso divenuto un vero e proprio pupillo di Zanetti, da lui conquistato con la doppia bella prestazione consecutiva in queste ultime due settimane. Fermato da un infortunio che lo costringerà lontano dal campo fino alla sosta, ha tutte le qualità e l’eclettismo per inserirsi nelle gerarchie toscane.

In poco più di 90 minuti ha sciorinato gran talento, catalizzando, come osserva Calciomercato.it., i già primi nobilissimi corteggiamenti. Piace infatti a Milan, Inter, Roma, Napoli e alla stessa Juventus. Con una Premier League per ora silente osservatrice e destinata a inserirsi a gamba tesa in qualsiasi momento volesse. Casadei docet.