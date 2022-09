Calciomercato, la Juve lo lascia andare: Chelsea pronto al blitz

Calciomercato, dall’Inghilterra sono sicuri: i bianconeri sarebbero disposti a privarsene se dovessero ricevere l’offerta giusta.

La nuova stagione è iniziata solamente da un mese ma in Inghilterra sono già saltate due panchine. La scorsa settimana è stato esonerato Scott Parker, ormai ex tecnico del neopromosso Bournemouth. Quella che ha fatto decisamente più rumore riguarda però la decisione improvvisa della nuova proprietà del Chelsea di rimuovere Thomas Tuchel dal suo incarico. L’allenatore tedesco ha ricevuto il benservito all’indomani della sconfitta maturata a Zagabria con la Dinamo nell’esordio in Champions League. Gli è stato fatale l’inizio incerto in campionato, condizionato dalle due sconfitte con Southampton e Leeds. Ma a Londra sono sicuri che non fosse più gradito a Tom Boehly, tycoon statunitense che lo scorso maggio ha acquistato il club londinese dopo l’addio di Roman Abramovich.

Poche ore fa il Chelsea ha ufficializzato il sostituto di Tuchel. È Graham Potter, “prelevato” dal Brighton dopo aver pagato una clausola di circa 23 milioni di euro ai Seagulls affinché lo liberassero. Probabilmente è solamente l’inizio di una più ampia “rivoluzione” che nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe riguardare anche la rosa.

Calciomercato, Szczesny nel mirino dei Blues

Nonostante in estate il Chelsea sia stato tra i club più attivi in sede di calciomercato, restano ancora diversi punti interrogativi a proposito dell’organico. Il primo dubbio riguarda principalmente il reparto avanzato – l’arrivo di Aubameyang ha tutta l’aria di essere un ripiego – ma anche i due portieri, Mendy e Kepa, stanno offrendo poche garanzie. Al punto tale da convincere i dirigenti a guardarsi attorno. Dall’Inghilterra (fonte Evening Standard) infatti, sostengono che i Blues possano presto sondare la pista Szczesny, estremo difensore polacco della Juventus e attualmente fermo per infortunio. Oltremanica sono convinti che i bianconeri sarebbero disposti a privarsene se arrivasse una buona offerta.