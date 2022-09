Calciomercato Juventus, suggestione Simeone per il dopo Allegri: lo scenario

Calciomercato Juventus, continua a non essere positivo il bilancio dell’allenatore toscano in questa sua seconda esperienza bianconera.

Quella di ieri è stata senza dubbio una serata indimenticabile per la famiglia Simeone, di quelle che restano ben impresse nella mente. Prima il gol di Giovanni, alla sua prima presenza in Champions League: un debutto coi fiocchi e da sempre sognato per il neo centravanti del Napoli, scoppiato in lacrime dopo aver trafitto il portiere del Liverpool Alisson e firmato il momentaneo 3-0 della squadra di Luciano Spalletti, travolgente contro i Reds. Poi l’esultanza sfrenata di papà Diego, che con il suo Atletico Madrid ha acciuffato all’undicesimo minuto di recupero un’ormai insperata vittoria contro il Porto.

Da una parte il “Cholo”, dall’altra il “Cholito”. Due che non hanno mai avuto a che fare il mondo Juventus. Ma, si sa, le traiettorie che disegna il calcio sono indecifrabili e non è detto che in futuro i loro destini e quello della Signora possano incrociarsi.

Calciomercato Juventus, sarà il “Cholo” a raccogliere l’eredità del tecnico livornese?

Giovanni, in realtà, quest’estate era stato a più riprese accostato alla Juventus, quando i bianconeri erano alla ricerca del cosiddetto vice-Vlahovic. Sembrava che quella del “Cholito” potesse essere una pista concreta. Poi il direttore Federico Cherubini dirottò la sua attenzione su altri obiettivi, fino a scegliere Arek Milik come attaccante di riserva (anche se Massimiliano Allegri contro il Psg ha dimostrato di poter giocare anche con le due punte). E se invece a Torino arrivasse un altro Simeone? Secondo calciomercato.it potrebbe non essere solamente una suggestione quella di portare il “Cholo” sulla panchina della Juve. Da ormai oltre dieci anni a Madrid – contratto prolungato fino al 2024 – Diego ha sempre un rapporto particolare con l’Italia. E se dovesse terminare la sua ultradecennale esperienza madrilena coi Colchoneros accetterebbe di buon grado un incarico altrettanto importante, malgrado i suoi trascorsi a Milano e Roma con Inter e Lazio.