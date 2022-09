Ultim’ora Juventus ufficiale: annuncio e doppio ribaltone

Juventus Women, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha annunciato dei cambiamenti manageriali.

La Juventus negli ultimi anni ha investito molto non solo nella prima squadra, ma anche in altri settori. E così, oltre alla squadra Under 23 che milita in Lega Pro, un peso sempre più crescente nell’universo bianconero è stato attribuito alla sfera femminile, con le ragazze di Montemurro che a suon di successi in campo nazionale stanno provando ad allargare i propri orizzonti europei.

E proprio nell’ambito della Juventus Women bisogna segnalare un paio di cambiamenti manageriali che non possono non essere attenzionati. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il club bianconero ha annunciato che Raffaella Masciadri sarò la nuova Team Manager, con Elisa Miniati che ricoprire un nuovo ruolo nell’organigramma sportivo. Ecco la stringata nota apparsa sul sito ufficiale della Juventus: “Raffaella Masciadri è la nuova Juventus Women Team Manager! Nell’accogliere Raffaella e augurandole ogni bene, siamo lieti di annunciare che Elisa Miniati assumerà un nuovo ruolo all’interno della Juventus Women.”