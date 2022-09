Calciomercato, Morata lo “regala” alla Juventus: nuovo argentino per Allegri.

Nonostante il calciomercato si sia ufficialmente chiuso il primo settembre, si sa che l’inizio effettivo del campionato porta con sé una serie di nuove indiscrezioni di mercato figlie delle scelte degli allenatori che magari preferiscono un determinato giocatore ad un altro, il quale ultimo potrebbe magari decidere di lasciare il club qualora non rientrasse effettivamente nelle priorità del coach.

Una situazione simile a quella precedentemente illustrata si sta verificando proprio in casa dell’Atletico Madrid dove l’arrivo di Alvaro Morata dalla Juventus questa estate ha sovvertito le gerarchie del “Cholo” Simeone, generando un po’ di malcontento in particolare in un calciatore. A maggior ragione in seguito alla partenza di Suárez, infatti, Correa non si sarebbe mai aspettato un “trattamento” simile a quello che sta ricevendo adesso: attualmente Simeone, che ha sempre posto in lui tantissima fiducia, infatti gli sta preferendo Joao Felix e Morata.

Calciomercato, Serie A prossima meta di Correa: possibile affare Juve?

Qualora quindi la presente situazione dovesse protrarsi nel tempo l’attaccante argentino potrebbe effettivamente decidere di lasciare Madrid per ritrovare quel minutaggio, magari anche da titolare, che gli sta mancando in Spagna. Tra le mete ipotizzate dalla stampa c’è sicuramente un approdo in Serie A, e chissà che la Juventus non possa approfittare di questa eventuale cessione di lusso e portare a casa un giocatore che in tante occasioni si è rivelato decisivo per l’Atletico.